Канада – Россия: перед матчем

Канада против России – крутость этого противостояния не нужно лишний раз расписывать. За победу в этом матче болельщики готовы простить команде любые ошибки и неудачи прошлого.

Во второй половине нулевых Россия, казалось, научилась побеждать канадцев: четвертьфинал Олимпиады-2006, два финала (2008, 2009) и четвертьфинала (2010, 2011) чемпионатов мира. Сейчас учатся заново. При Олеге Знарке Россия «кленовых листьев» пока не обыгрывала и все три очные встречи (финал ЧМ-2015, выставочный матч и полуфинал Кубка мира-2016) завершились победами Канады за явным игровым преимуществом.

В предстоящем полуфинале североамериканцы вновь будут фаворитом, но нынешняя команда не внушает тот благоговейный ужас, который окружал чемпионский состав-2015. Команда Джона Купера и борьбу на пятаке может проиграть, и хитует не так жестко, как предшественники. В плане скоростей и командной игры сборная России на ЧМ-2017 сопернику не уступает.

Основной ключ к победе над «кленовыми» – дисциплина. Необязательные удаления стали причиной поражения команды Олега Знарка в последнем матче группового этапа против США. В четвертьфинале ситуация была не намного лучше, но уже сами чехи в большинстве действовали посредственно.

У сборной России под вопросом остается выход на лед Владислава Наместникова, который получил травму в матче с Чехией. В пятницу центрфорвард «Тампы» не вышел на лед. В его отсутствие место в звене с Никитой Кучеровым и Артемием Панариным занял Евгений Кузнецов. В таком составе эта тройка неплохо раскатала чехов четвертьфинале.

Кто что сказал

Олег Знарок, главный тренер сборной России: «Удалений у нас было снова много в игре с чехами, но тут причина в предвзятом судействе. Нет, ничего во мне не сидит из-за того, что ни разу Канаду не обыгрывал, я же не мальчик 18-летний, чтобы бояться встречи с ними». («Р-Спорт»)

Харийс Витолиньш, тренер сборной России: «Да, наш штаб еще ни разу не обыгрывал канадцев, но всегда надо новую историю начинать. Пора и нам начинать ее писать, обыграть канадцев очень почетно. Все в наших руках, ребята полны энергии. В этой команде много дебютантов, и всем хочется сыграть с канадцами, чтобы силы свои проверить, посмотреть свой уровень». («Р-Спорт»)

Евгений Кузнецов, форвард сборной России: «Мы можем заставить их работать в защите, и в этом будет успех. Считаю, раньше у них были защитники, которые хорошо обороняются. В этом году я бы не сказал, что они особо жесткие, и это нам может помочь». (ТАСС)

Джон Купер, главный тренер сборной Канады: «В команде у всех хорошее настроение, все ребята верят в то, что мы делаем. Для меня очевидно, что ключом к победе станет игра спецбригад, обе команды занимают первое место по игре в большинстве на этом чемпионате мира, обе команды входят в тройку лучших по игре в меньшинстве. Конечно, будет интересно играть против Андрея Василевского, Никиты Кучерова, Владислава Наместникова. Буду рад, если Кучеров и Наместников забьют, но только в случае нашей победы». («Р-Спорт»)

Клод Жиру, капитан сборной Канады: «Я совершенно согласен с тем, что матчи Канады и России – главное международное дерби в хоккее. И быть участником таких матчей – это круто. Еще в молодежной сборной у нас были такие игры, где я тоже играл, что закачаешься. Будет отличный матч, даже не сомневаюсь.

Хочу обыграть Проворова. В смысле – выиграть этот матч. Но и обыграть в том плане, что поймать его на какой-то финт, тоже хочу. Он молодой, буду с ним играть жестко». («СЭ»)

Мнение экспертов

Павел Буре: «Обе команды достаточно ровные и хорошие, тем интереснее будет смотреть эту встречу. Нужно играть в свою игру, поменьше удаляться, поскольку американцам мы, скорее всего, проиграли из-за того, что много удалялись, аккуратно действовать в защите, а в нападении у нас есть ребята, которые могут реализовать моменты. Я считаю, что фаворита нет. Встретятся две равные команды». («СЭ»)

Владимир Крикунов: «Несколько раз видел их игры, у канадцев мне не понравилась линия обороны. У них рослые ребята, но не очень подвижные, немного неловкие, тяжело им придется против наших нападающих. У нас Василесвкий очень хорошо играет, три матча без пропущенных шайб – это серьезный показатель. Главное, чтобы наши были настроены, как в игре с чехами (3:0). Шансы на победу россиян крайне высоки». (ТАСС)

Цифры говорят

Россия и Канада – самые титулованные сборные в истории: 27 и 26 чемпионств соответственно.

В новейшей истории Россия и Канада встречались 38 раз. «Красная машина» одержала 18 побед в основное время при 13 поражениях. На счету России один вырванный матч в овертайме, еще по разу соперники обменялись победами по буллитам. Четыре матча завершились вничью.

На чемпионатах мира соперники встречались 16 раз и одержали по 8 побед. В последней встрече сильнее оказались «клиновые листья» (6:1 в финале ЧМ-2015).

Россия не побеждала Канаду в официальных матчах с четвертьфинала ЧМ-2011. Обе официальные встречи при Олеге Знарке (финал ЧМ-2015, полуфинал Кубка мира-2016) были проиграны.

Дважды Канада и Россия пересекались в полуфинальной стадии. В 1993 году русские разгромили соперника со счетом 7:4, а в 2005-м канадцы взяли реванш – 4:3.

Котировки букмекеров

Победа Канады – 2,08

Ничья в основное время – 4,33

Победа России – 2,73

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