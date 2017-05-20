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Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017
Полуфинальный матч обернулся для команды Олега Знарка поражением – 2:4.
Голы:
0:1 – Евгений Кузнецов (Никита Кучеров, Артемий Панарин), 32:16
0:2 – Никита Гусев (Вадим Шипачев, Артемий Панарин), 34:50 – бол.
1:2 – Марк Шайфли (Натан Маккиннон, Колтон Парайко), 40:17 – бол.
2:2 – Натан Маккиннон (Трэвис Конечны), 55:07
3:2 – Райан О’Райлли (Майкл Мэтисон), 56:58
4:2 – Син Кутюрье, 58:53 (Райан О’Райлли, Колтон Парайко)
- Финал и матч за третье место пройдут 21 мая.
- Второй финалист определится в матче Финляндия – Швеция.
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