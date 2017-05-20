Переэкзаменовка. Канада вновь обнажила слабые стороны сборной России

Россия на равных откатала два периода с Канадой, повела 2:0 и вселила надежду, что на этот раз родоначальникам хоккея конец. А ведь какие красивые комбинации привели к взятии ворот Кэлвина Пикара.

В третьем периоде все традиционно слабые стороны российской сборной – физика, дисциплина, ошибки в обороне – сошлись воедино и привели к печальному исходу.

После проигранного матча с США на групповой стадии Олег Знарок признал – команду подвели частые удаления. В четвертьфинале против Чехии ситуация не улучшилась, но соперник был пройден на классе.

По первым двум периодам полуфинала создалось впечатление, что тренерский штаб сборной учел ошибки предыдущих матчей, но в последней 20-минутке посыпались нарушения. Как бы ни хотелось, поводов обвинять арбитров нет.

Удаления Белова, переборщившего в силовой борьбе, и Зуба, которому пришлось укладывать на лед соперника, чтобы спасти ворота, были однозначными. Апофеозом неудач стал фол Кузнецова, который банально поскользнулся и по инерции въехал в Кэлвина Пикара.

В субботу сборная России лишь раз позволила сопернику реализовать численное преимущество, но почти беспрерывная игра в меньшинстве половину последнего периода стоила российским хоккеистам огромных физических и психологических затрат. В конце сил уже не хватило ни для того, чтобы убрать канадских форвардов от собственных ворот, ни для организации финального штурма.

Другим традиционно слабым местом сборной России и одновременно отличительной чертой североамериканцев остается игра перед собственным воротами. Нельзя сказать, что тренерский штаб не сделал выводов. В первых двух периодах шансов у Канады было немного, но в итоге три решающие шайбы были заброшены с близкой дистанции. В эпизоде со вторым и третьим голами канадцы перебороли и додавили соперника, как это они любят и умеют.

Канадцы, как никто другой, умеют пользоваться чужими слабыми местами и устранять слабости собственные. Многие годы их губило желание добить соперника в первые же минуты, а потом спокойно докатывать два периода. Часто сил на концовки встреч банально не хватало. Теперь «кленовые листья» не форсируют события и выжидают момент для удара, максимально экономя силы.

И при этом даже третий, пятый и какой угодно состав сборной Канады не жалуется на нехватку класса. Потому и доминирование «кленовых» на международной арене продолжается.

Сборная России не заслужила упреков и критики. Ни в плохой игре, ни в недостатке желания, ни в отсутствии боевого духа команду Знарка обвинить невозможно. Соперник просто оказался сильнее и хитрее.

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