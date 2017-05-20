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Олег Знарок: «Дали неоправданные удаления. Наверное, подравнивать начали»

Знарок: «Дали неоправданные удаления. Наверное, подравнивать начали»
Р-Спорт

45 мин. назад

Россия осталась без финала.

«Канаду – с победой. Мы провели хорошую игру, мне не в чем упрекнуть ребят. Они бились до последнего. Где-то не повезло. Готовимся к следующей игре.

Удаления сломали игру. Ничего общего в поражениях Канаде нет. Дали неоправданные удаления. Наверное, подравнивать начали.

Сегодня надеялся, что мы выиграем. Когда было 2:0, могли еще забивать. Психология? Какая психология, если дают такие удаления Кузнецову?

Постараемся восстановиться – завтра дать бой. У нас очень хорошая команда, это очень обидное поражение. Мне некого упрекнуть ни в чем», – сказал Знарок после полуфинала.

  • Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.
  • Канадцы отыгрались, проигрывая перед третьим периодом 2 шайбы.

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