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Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу на ЧМ-2017

Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу
Eurosport

1 час назад

Швеция обыграла финнов в полуфинале чемпионата мира – 4:1.

Швеция – Финляндия – 4:1

Голы:

1:0 – Александер Эдлер (Никлас Бекстрём), 01:49

1:1 – Йоонас Кемппайнен (Юхаматти Аалтонен), 04:45

2:1 – Джон Клингберг (Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер), 24:36 – бол.

3:1 – Вильям Нюландер (Никлас Бекстрём), 53:52

4:1 – Юаким Нордстрём (Маркус Крюгер).

  • Сборная Швеции вышла в финал ЧМ-2017, где сыграет с Канадой.
  • Матчи за золото и бронзу пройдут в воскресенье.

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