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Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу на ЧМ-2017
Швеция обыграла финнов в полуфинале чемпионата мира – 4:1.
Голы:
1:0 – Александер Эдлер (Никлас Бекстрём), 01:49
1:1 – Йоонас Кемппайнен (Юхаматти Аалтонен), 04:45
2:1 – Джон Клингберг (Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер), 24:36 – бол.
3:1 – Вильям Нюландер (Никлас Бекстрём), 53:52
4:1 – Юаким Нордстрём (Маркус Крюгер).
- Сборная Швеции вышла в финал ЧМ-2017, где сыграет с Канадой.
- Матчи за золото и бронзу пройдут в воскресенье.
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