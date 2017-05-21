Getty Images

Артемий Панарин: «Поганое поражение, полная задница»

Панарин: «Поганое поражение, полная задница»
Eurosport

1 час назад

Форвард сборной России эмоционально отреагировал на победу Канады.

«Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки.

Полная задниц, на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления. Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под конем», – цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

  • Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.
  • Канадцы отыгрались, проигрывая перед третьим периодом 2 шайбы.
  • Артемий Панарин на ЧМ-2017 набрал 15 очков (3+12) в 8 матчах.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младший бро Райт-Филлипса положил классный гол через себя

00:47
Популярные видео
2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату
1 394 просмотров10 ч
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
1 768 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться