Артемий Панарин: «Поганое поражение, полная задница»

«Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки.

Полная задниц, на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления. Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под конем», – цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.

Канадцы отыгрались, проигрывая перед третьим периодом 2 шайбы.

Артемий Панарин на ЧМ-2017 набрал 15 очков (3+12) в 8 матчах.

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