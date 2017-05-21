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Артемий Панарин: «Поганое поражение, полная задница»
Форвард сборной России эмоционально отреагировал на победу Канады.
«Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки.
Полная задниц, на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления. Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под конем», – цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».
- Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.
- Канадцы отыгрались, проигрывая перед третьим периодом 2 шайбы.
- Артемий Панарин на ЧМ-2017 набрал 15 очков (3+12) в 8 матчах.
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