Элвис жив. Надежда Латвии, очередной юный американец и еще 3 игрока-сенсации ЧМ

Чемпионаты мира всегда были не только отдушиной игроков, не сумевших побороться за Кубок Стэнли, но и ярмаркой талантов. Здесь заявить о себе могут те, кого большая часть аудитории видит в первый раз. Кто-то из них уже успел дебютировать в НХЛ, другие после двух недель в Германии или Франции существенно повысили шансы на это или хотя бы просто засветились перед скаутами. Год назад, например, таким способом неплохо набили цену финны Патрик Лайне и Себастьян Ахо. Пора зажигаться новым звездам.

Клейтон Келлер, США

Возраст: 18 лет. Клуб: Бостонский университет, «Аризона Койотс»

Статистика: 8 матчей, 5 голов, 2 передачи

О нем мало знают только в силу возраста. 18-летний нападающий выступает за сборную США практически с пеленок и хорошо знаком тем, кто следит за молодежными турнирами. Дебют Клейтона Келлера на международной арене состоялся на чемпионате мира U-17. Потом были два года в юниорке, которая в Штатах тренируется и играет на постоянной основе наряду с клубами. Это неизменно приносит ей медали – Келлер вместе с Остоном Мэттьюсом выиграл золото 2015-го, а год спустя разменял его на бронзу. Прошедший сезон он провел в главном поставщике американской молодежки – Бостонском университете, где был признан новичком года и получил вызов на МЧМ. Там Клейтон тоже зажег, став третьим бомбардиром после Кирилла Капризова и Александра Нюландера и пополнив коллекцию еще одним чемпионским титулом.

В НХЛ его заметили еще прошлым летом – после того как разобрали всех мэттьюсов и лайне, руководство «Аризоны» взяло игрока на год младше, но с такими же задатками и амбициями. Келлер ушел под общим седьмым номером и уже успел провести за «койотов» три матча. «У парня хорошие навыки, чувство игры и контроль шайбы. Не боится идти в стык, здорово играет вдоль борта. Несмотря на габариты, играет жестко», – поделился впечатлением о новобранце тренер клуба Дэйв Типпетт.

Нападающий сборной США держался в топе снайперов ЧМ, набирая очки вне зависимости от партнеров по звену. Матч с Данией получился бенефисом, благодаря которому он и засветился, а развила успех игра со Швецией. Все было хорошо до матча с финнами, которые провели отвратительный групповой этап, но внезапно заставили замолчать всю звездно-полосатую молодежь.

Элвис Мерзликин, Латвия

Возраст: 23 года. Клуб: «Лугано»

Статистика: 6 матчей, 11 пропущенных шайб, 93.7% отраженных

В 23 года Мерзликин может стать лучшим латвийским вратарем со времен Артура Ирбе. Шум прибалтов на этом чемпионате – во многом его заслуга: дважды он попадал в хит-парад сэйвов дня, да и вообще тащил практически все, что можно. Игрок с музыкальным именем с детства выступает в «Лугано» и даже зарегистрирован как швейцарский хоккеист. Гражданство Элвиса – отдельная история. Его отец – русский. Он погиб, когда сыну было три года. Мать парня из Латвии, и именно эту страну вратарь представляет, приезжая на ЧМ практически каждый год. Но за пределы швейцарского чемпионата Мерзликин еще не выбирался, хотя и ждет звонок мечты из Америки. Правда, права на голкипера принадлежат «Коламбусу» Бобровского, который выбрал его в третьем раунде Драфта-2014.

Если бы не гол Феликса Шюца на последней минуте матча Германия – Латвия и удачный буллит Фредерика Тиффельса, то шансы получить тот самый звонок заметно увеличились.

Венсан Праплан, Швейцария

Возраст: 22 года. Клуб: «Клотен»

Статистика: 8 матчей, 4 гола, 3 передачи

Швейцарский хоккей продолжает прогрессировать. В группе В страна белого креста не просто выиграла борьбу за четвертьфинал, но еще и заняла второе место, обыграв Канаду и Чехию. Одним из авторов этих сенсационных побед стал молодой форвард «Клотена» Венсан Праплан. В этом сезоне он взял кубок страны, а в отсутствие швейцарской диаспоры «Нэшвилла» стал лидером сборной. Праплан часто создавал острые моменты, играя на одном уровне с более опытными партнерами – Рето Зури, Дамьеном Брюннером и Андресом Амбюлем. Это его второй вызов на взрослый чемпионат мира, и по сравнению с прошлогодними 0+2 он добился ощутимого прогресса. Правда, Хенрика Лундквиста Венсан уже не пробил. Но шанс взять реванш у него еще остается: перспективные швейцарцы все чаще попадают в записи скаутов НХЛ, и есть основания полагать, благодаря отличному сезону Праплан там уже фигурирует.

Александр Павлович, Белоруссия

Возраст: 28 лет. Клуб: «Динамо» Минск

Статистика: 7 матчей, 4 гола, 2 передачи

Сборная Белоруссии выступила на чемпионате мира неудачно: быстро лишилась шансов на четвертьфинал и только напоследок отметились победами над Словенией и Норвегией. Неудовлетворительную оценку команде поставил и ее главный болельщик. Единственный, к кому критика почти не относится – это Александр Павлович. Дубль нападающего в ворота словенцев обеспечил команде сохранение места в элите хоккея, а еще две шайбы позволили ему войти в список самых результативных игроков турнира.

На протяжении всей карьеры Павлович выступает исключительно за белорусские клубы. Начал с родного гродненского «Немана», после чего на год отправился в солигорский «Шахтер». На серьезный уровень Александр вышел в 2011-м году, когда подписал контракт с минским «Динамо». Это был его третий чемпионат мира. На предыдущих, в 2011-м и 2016-м, Павлович не набрал ни одного результативного балла, и ничто не предвещало его выстрела в Париже.

Тем не менее, шансов поиграть за океаном у 28-летнего форварда немного: его клубная статистика ничем не примечательна, а успех на ЧМ меркнет на фоне общего провала сборной.

Йоанн Овитю, Франция

Возраст: 27 лет. Клуб: «Нью-Джерси Дэвилс»

Статистика: 7 матчей, 2 гола, 5 передач

Сборная Франции дома в сильнейшем составе не смогла прыгнуть выше головы и выйти в четвертьфинал. Но несколько ее игроков все-таки взбодрили черствую к хоккею местную публику. В первую очередь это Антуан Руссель, возглавивший вместе с Джонни Годро рейтинг снайперов группового этапа, но в игроке «Далласа» сомнений не было.

По-настоящему же удивил защитник «Нью-Джерси» Йоанн Овитю, который внезапно стал одним из лучших по показателю полезности. Во время его присутствия на льду Франция пропустила лишь две шайбы, забросив при этом девять. В семи из них Овитю принял непосредственное участие, что не очень вяжется с его клубной статистикой. В «дьяволах» он за весь сезон набрал 17 очков, хотя половину из 54 матчей провел за фарм из АХЛ – «Олбани Дэвилс».

После успеха в дебютном матче против «Флориды», где Йоанн сделал голевой пас, пошли тяжелые времена. Он не воплотил навыки атакующего защитника на североамериканских площадках. Израсходовав весь карт-бланш неудачной игрой в большинстве, Овитю сначала отправился в четвертое звено на сдерживающую функцию, а после травмы – в «Олбани». Если француз так и не привыкнет к тому миру, придется возвращаться в чемпионат Финляндии, где год назад он получил приз лучшему защитнику сезона. Судя по выступлению в Париже, европейский лед ему нравится гораздо больше.

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