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Россия победила Финляндию и взяла бронзу ЧМ-2017

Россия победила Финляндию и взяла бронзу
Eurosport

2 ч. назад

Команда Олега Знарка победила в матче за 3-е место – 5:3.

Россия – Финляндия – 5:3

Голы:

1:0 – Никита Гусев (Виктор Антипин, Валерий Ничушкин), 06:58

2:0 – Владимир Ткачев (Валерий Ничушкин, Артем Зуб), 21:48 – мен.

3:0 – Никита Гусев (Артемий Панарин, Евгений Дадонов), 27:01 – бол.

4:0 – Богдан Киселевич (Владислав Наместников, Валерий Ничушкин), 28:16

4:1 – Микко Рантанен (Валттери Филппула), 39:33

4:2 – Микко Лехтонен (Себастьян Ахо), 41:16

4:3 – Вели-Матти Савинайнен (Микко Рантанен, Себастьян Ахо), 45:29 – бол.

5:3 – Никита Кучеров (Евгений Кузнецов, Антон Белов), 48:03

  • Сборная России завоевала медали чемпионата мира четвертый раз подряд (золото, серебро и 2 бронзы).
  • Финал между Канадой и Швецией – сегодня в 21:45 по Москве.

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