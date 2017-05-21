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Россия победила Финляндию и взяла бронзу ЧМ-2017
Команда Олега Знарка победила в матче за 3-е место – 5:3.
Голы:
1:0 – Никита Гусев (Виктор Антипин, Валерий Ничушкин), 06:58
2:0 – Владимир Ткачев (Валерий Ничушкин, Артем Зуб), 21:48 – мен.
3:0 – Никита Гусев (Артемий Панарин, Евгений Дадонов), 27:01 – бол.
4:0 – Богдан Киселевич (Владислав Наместников, Валерий Ничушкин), 28:16
4:1 – Микко Рантанен (Валттери Филппула), 39:33
4:2 – Микко Лехтонен (Себастьян Ахо), 41:16
4:3 – Вели-Матти Савинайнен (Микко Рантанен, Себастьян Ахо), 45:29 – бол.
5:3 – Никита Кучеров (Евгений Кузнецов, Антон Белов), 48:03
- Сборная России завоевала медали чемпионата мира четвертый раз подряд (золото, серебро и 2 бронзы).
- Финал между Канадой и Швецией – сегодня в 21:45 по Москве.
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