Финка под ребро. Почему бронза России – не провал

Конец мая и начало июня – самый ядерный спортивный отрезок в 2017 году. Чемпионат мира по хоккею прикатил к финишу и передал эстафету футбольному Кубку Конфедераций, чтобы тот до отвала накормил фанатов положительными эмоциями, которых не хватило на ледовом турнире.

Хоккейное и футбольное мероприятия – братья-близнецы. Они едва ли уступают друг другу по масштабам, оба со всей серьезностью воспринимаются в России и дискредитируется главными фаворитами, но имеют одну огромную отличительную черту, с каждым годом растущую все сильнее: от одной из команд чуда ждут все меньше, а в другую верят, несмотря ни на что. Перед чемпионатом мира в Париже и Кельне команда Олега Знарка в сотый раз внушала доверие и надежду на финал с гимном, шампанским и конфети. Всего этого не случилось – есть объективные причины.

С каждым годом чемпионат мира воспринимается российскими хоккеистами, тренерами и другими специалистами все серьезнее: с очередным поражением в полуфинале или финале давление на команду становится все увесистее. На каждый новый турнир сборная приезжает с несколькими дополнительными килограммами железа на щиколотках. Цель номер один – золото, остальное – провал. Выставленные заранее задачи не дают расслабиться ни тренерам, ни игрокам, которые понимают, что есть только один путь – по прямой.

Русский хоккей больше не таран, который продавливает и порабощает соперников. В сравнении с условными Латвией и Германией – мы все еще бурые кровожадные медведи, не оставляющие шансов. Но разница между Россией, США, Канадой и тройкой друзей по Евротуру – уже либо минимальна, либо ее совсем нет. В таких условиях ждать от команды золотых подвигов и сорванных скальпов бессмысленно.

На выступлениях последних лет не могли не сказаться кадровые перемены, которые постепенно происходят во всех командах: звезды вроде Ковальчука, Овечкина, Малкина и других либо постарели, либо не стремятся рвать за страну как раньше. На ЧМ-2017 Знарок привез команду, игроки которой большей частью воспитаны на отечественных каруселях КХЛ. Чемпионате, который по-прежнему на уровень уступает североамериканскому по каждому показателю.

С очередного турнира Россия везет бронзовые медали, которые болельщики и эксперты воспримут, как неудачу и мусор. И это большая ошибка. Возможно, эти медали даже ценнее, чем железки предыдущих лет: они вырваны в тяжелых условиях и драках с равными соперниками.

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