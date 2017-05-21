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Владислав Третьяк: «Олег Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России»

Третьяк: «Знарок продолжит работу на посту главного тренера сборной России»
Р-Спорт

36 мин. назад

До Олимпиады изменений не будет.

Сборная России завершила выступление на ЧМ-2017 победой над Финляндией (5:3) в матче за третье место. После игры президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос относительного будущего Олега Знарка.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», – заявил Третьяк «Р-Спорт».

  • Знарок возглавил сборную России в 2014 году.
  • Под его руководством национальная команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м и 2017-м. На Кубке мира-2016 Россия дошла до полуфинала.
  • Зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На Олимпиаде впервые за 20 лет не выступят игроки из НХЛ.

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