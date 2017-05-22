Eurosport
Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира-2017
Хенрик Лундквист отразил четыре буллита и принес победу скандинавам – 2:1.
Шайбы:
1:0 – Виктор Хедман, 39' – мен
1:1 – Райан О′Райлли (Нэтан Маккиннон, Митч Марнер), 41' – бол
Серия буллитов:
2:0
- Швеция стала 10-кратным чемпионом мира.
- Бронзовые медали турнира завоевала команда России, ранее обыгравшая финнов (5:3).
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