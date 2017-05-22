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Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира-2017

Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира
Eurosport

1 час назад

Хенрик Лундквист отразил четыре буллита и принес победу скандинавам – 2:1.

Швеция – Канада – 2:1Б

Шайбы:

1:0 – Виктор Хедман, 39' – мен

1:1 – Райан О′Райлли (Нэтан Маккиннон, Митч Марнер), 41' – бол

Серия буллитов:

2:0

  • Швеция стала 10-кратным чемпионом мира.
  • Бронзовые медали турнира завоевала команда России, ранее обыгравшая финнов (5:3).

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