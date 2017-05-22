Форвард сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017

Нападающий сборной России стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира по хоккею 2017 года, который прошел в Кельне и Париже.

В девяти матчах Панарин набрал 17 очков (4+13). Второе место занял еще один хоккеист сборной России Никита Кучеров, набравший 15 баллов (7+8). 15 очков (6+9) набрал канадец Нэтан Маккиннон.

Сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место Финляндию – 5:3.

Чемпионами мира стали шведы, которые в финале в серии буллитов обыграли Канаду – 2:1.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин