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Форвард сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017

Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ
Р-Спорт

1 час назад

Хоккеист «Чикаго» набрал 17 баллов.

Нападающий сборной России стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира по хоккею 2017 года, который прошел в Кельне и Париже.

В девяти матчах Панарин набрал 17 очков (4+13). Второе место занял еще один хоккеист сборной России Никита Кучеров, набравший 15 баллов (7+8). 15 очков (6+9) набрал канадец Нэтан Маккиннон.

  • Сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место Финляндию – 5:3.
  • Чемпионами мира стали шведы, которые в финале в серии буллитов обыграли Канаду – 2:1.

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