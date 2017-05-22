Золотой сэйв Хенрика Лундквиста на ЧМ-2017, который он чуть не отпраздновал переломом спины

В финале чемпионата мира Тре-Крунур в серии буллитов переиграли Канаду (2:1) и в десятый раз в истории выиграли золото турнира. Главным героем встречи стал вратарь шведов и «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

За 80 минут игрого времени (60 основного, 20 овертайма) Хенрик отразил 42 броска из 43, а в серии буллитов не пропустил ни разу. Одним из самых тяжелых оказался последний буллит Митча Марнера, который Лундквист чудом отразил клюшкой.

Сразу после победы шведов охватило безумие, которое едва не стоило Лундквисту здоровья: Вильям Нюландер первым подскочил к вратарю и опрокинул его на лед. В какой-то момент показалось, что Хенрик получил травму, но обошлось.

Последний раз Швеция выигрывала чемпионат мира в 2013 году.

Бронзовые медали турнира завоевала команда России, обыгравшая финнов (5:3).

ЧМ-2018 состоится в Дании.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин