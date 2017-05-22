Евгений Малкин: «Пусть Знарок и Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют в НХЛ»

«Следил ли за чемпионатом мира? Еще бы! Вот проснулся – и посмотрел матч сборной России против финнов. Я считаю, что ребята достойно выступили.

Пока канадцев в плей-офф никто не может обыграть. Только шведам это удалось в финале по буллитам.

Ну а вообще, нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимают опыт.

Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге.

Все равно делаются какие-то выводы. У нас появляется хорошая молодежь – Панарин, Кузнецов уже стали лидерами сборной. Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придет это время, когда мы победим канадцев!

Наше уже не придет. Но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду», – заявил Малкин «Советскому спорту».

Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2017.

Канада упустила шанс стать чемпионом мира в третий раз подряд, ступив в финале Швеции.

Малкин с 23 очками лидирует в таблице бомбардиров плей-офф НХЛ-2017.

Смотрите лучшие матчи плей-офф НХЛ в приложении НТВ-ПЛЮС ТВ с услугой Мультискрин