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Россия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе со Швецией, Чехией и Белоруссией
С Южной Кореей погонять шайбу не получится.
На следующий день после завершения ЧМ-2017 IIHF опубликовала составы групп на следующее мировое первенство.
Группа А: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия.
Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея.
- ЧМ-2018 примет Дания.
- Матчи группы А пройдут в Копенгагене на «Роял Арена» (12,5 тысяч зрителей), матчи группы В – в Хернинге на «Йюске-банк-боксен» (11 тысяч зрителей).
- На ЧМ-2017 Россия завоевала бронзовые медали. В финале Швеция обыграла Канаду.
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