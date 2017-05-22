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Россия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе со Швецией, Чехией и Белоруссией

Россия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе со Швецией, Чехией и Белоруссией
Eurosport

18 мин. назад

С Южной Кореей погонять шайбу не получится.

На следующий день после завершения ЧМ-2017 IIHF опубликовала составы групп на следующее мировое первенство.

Группа А: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия.

Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея.

  • ЧМ-2018 примет Дания.
  • Матчи группы А пройдут в Копенгагене на «Роял Арена» (12,5 тысяч зрителей), матчи группы В – в Хернинге на «Йюске-банк-боксен» (11 тысяч зрителей).
  • На ЧМ-2017 Россия завоевала бронзовые медали. В финале Швеция обыграла Канаду.

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