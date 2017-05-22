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Антон Стролман: «Я больше не ****** [гребаный] лузер»

Стролман: «Я больше не ****** [гребаный] лузер»
Eurosport

39 мин. назад

Мотивирующая история о преодолении от шведского защитника.

Накануне финала ЧМ-2017 с Канадой 30-летний Антон Стролман признался, что за всю карьеру он не завоевал ни одного трофея, а его единственная победа – выход из третьей лиги Швеции во вторую с «Тимро».

«Мне неважно, как меня запомнят. Дело в достижении личных целей. Когда у тебя уже за плечами долгая карьера, когда ты много раз был близок к победе, но так и не познал ее вкус, это тебя заводит. Когда так долго был лузером, как я, тебе это хочется изменить».

После финала тон Стролмана был иным.

«Это потрясающе. Просто потрясающе. Из ******* [гребаного] лузера превратиться, наконец, в чемпиона мира. Это фантастическое чувство. И я больше не ****** [гребаный] лузер.

Чувствую гордость за команду, за то, как мы играли, как сплотились, и за ту радость, которую мы разделили.

Разделить победу с моим партнером по «Тампе» Виктором Хедманом – это нечто особенное. С Хэнком Лундквистом я тоже испытал горечь поражения в финале Кубка Стэнли. Отпраздновать с ними триумф будет гораздо веселее, чем поражение», – логично рассудил Стролман Hockeysverige.

  • В финале ЧМ-2017 Швеция в серии буллитов обыграла Канаду (2:1 Б).
  • В 2014 году Стролман проиграл в финале Кубка Стэнли с «Рейнджерс», после чего перешел в «Тампу» и в следующем сезоне вновь остановился в шаге от чаши.

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