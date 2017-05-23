Потрясающие видео с центральной площади Стокгольма, где вся Швеция чествовала чемпионов мира

21 мая шведы обыграли канадцев в финале и стали десятикратными чемпионами мира. На следующий день команда вернулась из Кёльна на родину.

Тысячи людей собрались на площади Сергельсторг для чествования Хенрика Лундквиста, Никласа Бэкстрёма и других триумфаторов.

С победителями встретился кронпринц Швеции Карл Филипп.

Швеция стала четвертой командой, одержавшей не меньше 10 побед на чемпионатах мира после России (27), Канады (26) и Чехии (12).

По числу медалей (46) Швеция делит второе место с Россией и Чехией. Лидирует Канада (49).

Сборная России на ЧМ-2017 завоевала бронзовые медали. Команда Олега Знарка обыграла будущих чемпионов в первом матче турнира.

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