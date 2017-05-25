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Антон Белов: «Хоккей становится похожим на футбол – канадцы валяются от любого соприкосновения»

Белов: «Хоккей становится похожим на футбол – канадцы валяются от любого соприкосновения»
ТАСС

1 час назад

Защитник СКА и сборной России разочарован.

«Самым главным разочарованием стало то, что хоккей на мировом уровне, я имею в виду канадцев, становится похожим на европейский футбол. Канадцы всегда отличались характером и всегда бьются в кровь. И когда они валяются от любого соприкосновения, то это смешно.

Некоторые удаления были абсолютно не по делу. Про свое удаление скажу, что удара в голову не было, и отвечаю за свои слова – тем более, что Международная федерация хоккея признала, что удара в голову не было. Просто она это не афишировала», – посетовал Белов.

  • Сборная России проиграла Канаде в полуфинале 2:4 и в итоге завоевала бронзу ЧМ-2017.
  • Во втором периоде Белов получил 10-минутное удаление за силовой прием на Трэвисе Конечны.

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