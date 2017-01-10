«Он засунул сигарету ему в ухо, а руки – в тостер». Дзюдоист, убивавший для мафии

В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле от Барбадоса участвовали 17 спортсменов, одним из которых был Джеймс Уэйтзи. 27-летний дзюдоист, выступавший в категории до 86 кг, слетел в первой же схватке с китайцем Лью Юнлином.

В Корее Уэйтзи подружился с британскими спортсменами. Эти связи помогли ему через три года переехать в Англию и выступить за Великобританию на Играх Содружества в 1996-м. Джеймс осел в Бристоле, где устроился в одну из школ учителем физкультуры. «Мне нравилось на его занятиях, – признался один из бывших учеников Уэйтзи. – Он всегда был веселым, позитивным и обаятельным. Позже мне было сложно поверить, когда я узнал, какие он творил ужасы».

Выросшему в бедной семье дзюдоисту всегда не хватало денег. После школы громила подрабатывал охранником в ночном клубе, где в конце 90-х связался с бандитами. Уэйтзи устроился телохранителем босса крупного наркокартеля по имени Роберт Брукс, известного неуемной жаждой к роскоши. Манчестерский Боб, как называли воротилу, ездил на лучших автомобилях, носил инкрустированные алмазами часы, а в его шикарном доме ели только из серебряной посуды.

Наркоторговцы наладили трафик кокаина из Манчестера в Бристоль, приносивший банде на пике ее деятельности до 900 тысяч фунтов еженедельно. Кроме того, гангстеры крышевали все бордели в городе и продавали оружие. Брукс доверял Уэйтзи, и вскоре расширил его полномочия: бывший спортсмен курировал поставки товара, участвовал в разборках с другими бандами и выбивал деньги у должников. «Джеймс зверски мучил людей, – рассказывал другой участник банды Грант Ричмонд. – Однажды он вставил сигарету в ухо должнику, а затем засунул руки в электрический тостер».

Дзюдоист-мучитель играл с жертвами – если те не находили деньги за неделю после просрочки, он удваивал сумму. Если должник скрывался, Уэйтзи находил его и ломал ноги. Инфорсеру платили 5 тысяч фунтов в неделю, но со временем деньги уже не имели особенного значения – Джеймсу приносил удовольствие процесс.

Бандиты погорели случайно: в 2009 году бдительный сосед по дому Уэйтзи позвонил в полицию и сообщил о подозрительной тусовке, которая здесь ежедневно собиралась и сильно шумела. Приехавшие на вызов сотрудники правопорядка обнаружили в доме огромный тайник с оружием (винтовки, пистолеты, шумовые гранаты), и фабрику по изготовлению наркотиков. Громкие звуки издавали два 10-тонных пресса для измельчения продукции, превращавшейся в чистый кокаин.

Уэйтзи узнал об облаве, бежал из города, но шикарный Porsche, который ему подарил Брукс, остановили полицейские. При допросе Джеймс все отрицал – он заявил, что дом сдавал в аренду, а сам жил у подруги. Мучителя и еще 17 членов банды сдал согласившийся сотрудничать со следствием в обмен на смягчение приговора бывший напарник дзюдоиста Грант Ричмонд. «Когда мы отправлялись на дело, то надевали резиновые перчатки, а Уэйтзи – нет. Он говорил, что его руки – это нунчаки, с которыми он никогда не расставался, и душил людей», – описал зверя Ричмонд, вскоре после приговора суда найденный в камере с перерезанным горлом.

Следствие выяснило, что в Бристоле у бандитов было четыре такие фабрики (плюс еще две в Манчестере). Ежегодно банда зарабатывала порядка 50 миллионов фунтов, которые Брукс вкладывал в алмазы и перепродавал через интернет. Суд отправил диллера, помимо прочих злодеяний признанногов виновным в убийствах, за решетку пожизненно. Уэйтзи получил 18 лет тюрьмы – по истечении половины срока он имеет право подать прошение о досрочном освобождении. В Бристоле мечтают, чтобы этого никогда не случилось.

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