Двукратный олимпийский чемпион задержан в Киеве по делу о педофилии

Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, задержан в своей квартире в Киеве.

«В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией», – сообщила представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

Зайзенбахера обвиняют в изнасиловании 11-летней и 13-летней девочек и в попытке сексуального насилия по отношению к 16-летней ученице во время тренировочного лагеря в Хорватии в 2001 году. Если вина 56-летнего экс-дзюдоиста будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Зайзенбахер – первый дзюдоист, который завоевал золото на двух Олимпиадах подряд – в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле.

В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Играх в Лондоне, где дзюдоист Лаша Шавдатуашвили взял золото в весовой категории до 66 кг.

Под руководством Зайзенбахера дзюдоисты сборной Азербайджана завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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