68-летний мастер каратэ из Японии отбил нападение дикого медведя

68-летний Хирохито Миягава, проживающий в городе Фуэфуки в префектуре Яманаси, отбился от медведя благодаря навыкам каратэ. 31 июля глава местной секции по каратэ вышел в огород, расположенный недалеко от его дома в горной лесистой местности, где выращивают васаби, и наткнулся на медведя.

Мужчина не растерялся и нанес стоявшему на задних лапах животному несколько ударов в стиле каратэ. Не ожидавший таких действий медведь быстро убежал в горный лес. Сам фермер-каратист серьезно не пострадал, он получил только несколько царапин, которые ему нанес медведь когтями, передает японский телеканал Fuji Terebi.

По данным местных властей, в период с апреля по август в этом районе было зарегистрировано по меньшей мере 83 случая нападения медведей на людей.

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