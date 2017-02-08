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Суд отклонил апелляцию Бадра Хари и оставил кикбоксера за решеткой

Суд отклонил апелляцию Бадра Хари и оставил кикбоксера за решеткой
Р-Спорт

57 мин. назад

Друг Криштиану Роналду пробудет в тюрьме еще полгода.

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение суда Амстердама, который приговорил к двум годам лишения свободы голландского кикбоксера марокканского происхождения за несколько нападений, сообщает Telegraaf.nl.

  • В октябре 2015 года суд Амстердама приговорил 32-летнего Хари к двум годам тюрьмы (10 месяцев – условно). Самым серьезным из нарушений спортсмена было нападение на бизнесмена Коэна Эверинка на музыкальном фестивале в Амстердаме в июле 2012 года.
  • Хари, дружище Криштиану Роналду, уже пробыл восемь месяцев в тюрьме.

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