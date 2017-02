Хуг справа. Легенда кикбоксинга, который вырубал соперников ногой, как топором

Дед 11-летнего Энди пребывал в шоке. Мальчишку вызвали в сборную Швейцарии по футболу до 14 лет, а он с соседом поплелся на тренировку по карате. Спустя три года, когда парня уже считали лучшим каратистом страны, в дело вмешалась бабушка. Энди не бросал футбол, хотя денег на оплату всех увлечений внука не хватало. Родители в воспитании не участвовали: отец погиб во время службы в Таиланде, а мама отдала мальчика в приют.

Энди выбрал боевые искусства. Хуг представлял кекусинкай – одну из самых жестких разновидностей карате. К 19 годам он стал настоящим профессионалом и участвовал в международных турнирах. Гонорары платили невысокие, поэтому в лучших традициях Рокки Бальбоа Энди подрабатывал на скотобойне. Мотаясь между спортзалом и мясной лавкой, Хуг достиг первого серьезного успеха: в 1985 году он выиграл чемпионат Европы. Затем Энди едва не победил и на мировом первенстве, войдя в историю кекусинкай как первый финалист чемпионата мира не из Японии.

Перед началом турнира его пригласили на съемку для одного из швейцарских журналов. Фотосет проходил совместно с моделью Илоной. Совместная работа сблизила парочку: Энди уговорил Илону не уезжать на работу в Лос Анджелес, несмотря на то, что девушка уже продала квартиру и купила билет на самолет. Через шесть лет она стала женой Хуга.

На момент рождения сына Энди выиграл второй чемпионат Европы по кекусинкай и переквалифицировался в кикбоксера. Дебютный бой в К-1 Хуг закончил в первом раунде хуком справа – второй раз за 50 секунд Рюдзи Мураками уже не поднялся. В 96-м Энди взял Гран-при, нокаутировав Майка Бернардо, который спустя 16 лет совершил самоубийство из-за депрессии.

«Он один из лучших бойцов, я очень уважаю Майка. Мы дошли до финала, я счастлив не только за себя, но и за него», – сказал Хуг сразу после поединка. Его удар топора был нереально крут, но симпатии зрителей Энди завоевал другим: он зарекомендовал себя настоящим джентльменом, который отличался образцовым поведением не только на ринге, но и за его пределами. «Энди обладает большим добрым сердцем и является очень щедрым человеком. Японцы без ума от него», – объяснял причины популярности Хуга основатель К-1 Кадзуеси Исии.

После победы в Гран-при Хуг работал еще усерднее, чтобы доказать: успех не случаен. «Энди тренировался каждый день по несколько раз. Проснувшись, совершал пробежку, после чего шел в зал, куда возвращался снова и снова», – вспоминает вдова кикбоксера. Как признавался сам Хуг, в него практически никто не верил, и это его постегивало: «Все говорили, что я хороший каратист, но в кикбоксинге у меня нет шансов. Твердили, что я слишком старый, низкий и легкий. Я хотел всем показать, что это не имеет значения».

Следующие два года Хуг доходил до финала Гран-при, но оба раза проигрывал. Тем не менее, это не мешало ему быть самым высокооплачиваемым кикбоксером того времени. В 2000-м Энди было уже 35 лет, и он задумался о завершении карьеры.

После победы в Цюрихе он прямо на арене взял микрофон и объявил об уходе: «Сегодня я стою на этом ринге последний раз. Хотел бы сказать спасибо особенной женщине, чье имя – Илона. Это очень важно для меня. Она поддерживала на протяжении всей карьеры. И эту последнюю победу я хочу посвятить ей». Сидевшая в зале Илона не сдержала слезы.

Хуг плюнул на обещание и через месяц снова вышел на ринг: за две минуты боя он нокаутировал Нобу Хаяси. Напоследок швейцарец задумал прогреметь в последнем Гран-при, после чего мечтал попробовать силы в кино.

Когда Энди почувствовал, что с ним происходит что-то неладное, до начала финальной части турнира оставалось несколько недель. Бойца тревожили приступы лихорадки, однако швейцарские врачи не обнаружили никаких отклонений. Хугу советовали остаться на родине, чтобы продолжить обследование, но в мыслях он уже сражался на японском ринге.

Приземлившись в Токио, Энди долго не мог остановить кровь из носа. Спустя три дня случился первый нокдаун: во время тренировки он потерял сознание. В больнице Энди привели в чувства и сообщили, что у него лейкемия – нокдаун номер два. Через четверо суток Хуг скончался – сердце бойца не выдержало.

На прощание с атлетом пришли больше 12 тысяч людей, включая президента Швейцарии Адольфа Оги. Илона держала в руках портрет Энди, кикбоксеры, которых побеждал Хуг, несли его гроб, а из колонок гремела We will rock you – именно под эту песню Queen он выходил на ринг.

Все доходы с Гран-при К-1, на котором не успел выступить Энди, поступили на банковский счет его маленькому сыну. Сейчас парню 22, и он воплощает мечту отца в жизнь: Сейя Хуг снялся в главной роли фильма, где сыграл бойца смешанных единоборств.

Суд отклонил апелляцию Бадра Хари и оставил кикбоксера за решеткой

«Нужно выпить водки с Путиным». Жан-Клод ван Дамм хочет помирить США и Россию

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами