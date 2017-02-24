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Хуг справа. Легенда кикбоксинга, который вырубал соперников ногой, как топором

Хуг справа. Легенда кикбоксинга, который вырубал соперников ногой, как топором
Илья Яшинин

29 мин. назад

Энди Хуг не отдал ни один бой в 2000 году, но проиграл главный поединок жизни в госпитале Токио.

Дед 11-летнего Энди пребывал в шоке. Мальчишку вызвали в сборную Швейцарии по футболу до 14 лет, а он с соседом поплелся на тренировку по карате. Спустя три года, когда парня уже считали лучшим каратистом страны, в дело вмешалась бабушка. Энди не бросал футбол, хотя денег на оплату всех увлечений внука не хватало. Родители в воспитании не участвовали: отец погиб во время службы в Таиланде, а мама отдала мальчика в приют.

Энди выбрал боевые искусства. Хуг представлял кекусинкай – одну из самых жестких разновидностей карате. К 19 годам он стал настоящим профессионалом и участвовал в международных турнирах. Гонорары платили невысокие, поэтому в лучших традициях Рокки Бальбоа Энди подрабатывал на скотобойне. Мотаясь между спортзалом и мясной лавкой, Хуг достиг первого серьезного успеха: в 1985 году он выиграл чемпионат Европы. Затем Энди едва не победил и на мировом первенстве, войдя в историю кекусинкай как первый финалист чемпионата мира не из Японии.

Перед началом турнира его пригласили на съемку для одного из швейцарских журналов. Фотосет проходил совместно с моделью Илоной. Совместная работа сблизила парочку: Энди уговорил Илону не уезжать на работу в Лос Анджелес, несмотря на то, что девушка уже продала квартиру и купила билет на самолет. Через шесть лет она стала женой Хуга.

На момент рождения сына Энди выиграл второй чемпионат Европы по кекусинкай и переквалифицировался в кикбоксера. Дебютный бой в К-1 Хуг закончил в первом раунде хуком справа – второй раз за 50 секунд Рюдзи Мураками уже не поднялся. В 96-м Энди взял Гран-при, нокаутировав Майка Бернардо, который спустя 16 лет совершил самоубийство из-за депрессии.

«Он один из лучших бойцов, я очень уважаю Майка. Мы дошли до финала, я счастлив не только за себя, но и за него», – сказал Хуг сразу после поединка. Его удар топора был нереально крут, но симпатии зрителей Энди завоевал другим: он зарекомендовал себя настоящим джентльменом, который отличался образцовым поведением не только на ринге, но и за его пределами. «Энди обладает большим добрым сердцем и является очень щедрым человеком. Японцы без ума от него», – объяснял причины популярности Хуга основатель К-1 Кадзуеси Исии.

После победы в Гран-при Хуг работал еще усерднее, чтобы доказать: успех не случаен. «Энди тренировался каждый день по несколько раз. Проснувшись, совершал пробежку, после чего шел в зал, куда возвращался снова и снова», – вспоминает вдова кикбоксера. Как признавался сам Хуг, в него практически никто не верил, и это его постегивало: «Все говорили, что я хороший каратист, но в кикбоксинге у меня нет шансов. Твердили, что я слишком старый, низкий и легкий. Я хотел всем показать, что это не имеет значения».

Следующие два года Хуг доходил до финала Гран-при, но оба раза проигрывал. Тем не менее, это не мешало ему быть самым высокооплачиваемым кикбоксером того времени. В 2000-м Энди было уже 35 лет, и он задумался о завершении карьеры.

После победы в Цюрихе он прямо на арене взял микрофон и объявил об уходе: «Сегодня я стою на этом ринге последний раз. Хотел бы сказать спасибо особенной женщине, чье имя – Илона. Это очень важно для меня. Она поддерживала на протяжении всей карьеры. И эту последнюю победу я хочу посвятить ей». Сидевшая в зале Илона не сдержала слезы.

Хуг плюнул на обещание и через месяц снова вышел на ринг: за две минуты боя он нокаутировал Нобу Хаяси. Напоследок швейцарец задумал прогреметь в последнем Гран-при, после чего мечтал попробовать силы в кино.

Похороны Энди Хуг

Когда Энди почувствовал, что с ним происходит что-то неладное, до начала финальной части турнира оставалось несколько недель. Бойца тревожили приступы лихорадки, однако швейцарские врачи не обнаружили никаких отклонений. Хугу советовали остаться на родине, чтобы продолжить обследование, но в мыслях он уже сражался на японском ринге.

Приземлившись в Токио, Энди долго не мог остановить кровь из носа. Спустя три дня случился первый нокдаун: во время тренировки он потерял сознание. В больнице Энди привели в чувства и сообщили, что у него лейкемия – нокдаун номер два. Через четверо суток Хуг скончался – сердце бойца не выдержало.

На прощание с атлетом пришли больше 12 тысяч людей, включая президента Швейцарии Адольфа Оги. Илона держала в руках портрет Энди, кикбоксеры, которых побеждал Хуг, несли его гроб, а из колонок гремела We will rock you – именно под эту песню Queen он выходил на ринг.

Все доходы с Гран-при К-1, на котором не успел выступить Энди, поступили на банковский счет его маленькому сыну. Сейчас парню 22, и он воплощает мечту отца в жизнь: Сейя Хуг снялся в главной роли фильма, где сыграл бойца смешанных единоборств.

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