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Роман Репилов выиграл Большой хрустальный глобус

Репилов выиграл Большой хрустальный глобус
Eurosport

28 мин. назад

Гегемония Феликса Лоха окончена.

Роман Репилов выиграл этап Кубка мира в Альтенберге, показав по итогам двух попыток результат 1 минута 47,237 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,461 секунды), третье – его соотечественник Йоханнес Людвиг (+0,800).

Успех на заключительном этапе принес Репилову победу в общем зачете Кубка мира-2016/17. 20-летний саночник прервал гегемонию Лоха, побеждавшего 5 сезонов подряд.

  • Репилов стал вторым обладателем Большого хрустального глобуса из России после Альберта Демченко (сезон-2004/05).
  • Репилов завоевал 2 серебра и бронзу на чемпионате мира-2017.

Результаты Кубка мира-2016/17

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