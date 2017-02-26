Татьяна Иванова стала третьей саночницей по итогам Кубка мира

В немецком Альтенберге определились призеры Кубка мира. Первое место с отрывом более 100 очков заняла Натали Гайзенбергер из Германии (982 балла), второе место взяла ее соотечественница Татьяна Хюфнер (865).

Третью позицию оставила за собой россиянка Татьяна Иванова, которая по итогам сезона набрала 683 очка.

Екатерина Батурина заняла 15-е место, Виктория Демченко – 19-я, Екатерина Катникова – 22-я.

Последний раз российские саночницы побеждали в Кубке мира в 1990 году усилиями Юлии Антоповой.

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