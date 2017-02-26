Imago

России заняла третье место в эстафете на Кубке мира по санному спорту

России заняла третье место в эстафете на Кубке мира по санному спорту
Р-Спорт

57 мин. назад

Россияне стали третьими в общем зачете.

Россияне Татьяна Иванова, Роман Репилов и Владислав Южаков/Юрий Прохоров показали время 2 минуты 23,230 секунды. Победителями стали немцы Натали Гайзенбергер, Феликс Лох и Тони Эггерт и Саша Бенекен – 2.23,021. Второе время показали латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарьодс, Андрис Сикс/Юрис Сикс – 2.23,146.

  • В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине победили немцы – 531 очко. Вторыми стали латвийцы (405), третьими - россияне (395).

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сумасшедший финиш командного спринта, на котором Устюгов был королем

02:00
Популярные видео
«Лос-Анджелес» удачно поохотился на «уток», пустив в цель 4 дроби
 323 просмотров6 ч
Кросби с Малкиным замуровали «Филадельфию» классной шайбой и ассистом
1 533 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться