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России заняла третье место в эстафете на Кубке мира по санному спорту
Россияне стали третьими в общем зачете.
Россияне Татьяна Иванова, Роман Репилов и Владислав Южаков/Юрий Прохоров показали время 2 минуты 23,230 секунды. Победителями стали немцы Натали Гайзенбергер, Феликс Лох и Тони Эггерт и Саша Бенекен – 2.23,021. Второе время показали латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарьодс, Андрис Сикс/Юрис Сикс – 2.23,146.
- В общем зачете Кубка мира в данной дисциплине победили немцы – 531 очко. Вторыми стали латвийцы (405), третьими - россияне (395).
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