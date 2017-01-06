06.01.17 - 17:10
Завершено
Кёнигзее
1
Германия
2
США
3
Австрия
Команды (эстафета) - Пары • Финал
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Команды (эстафета) - Микст
Кёнигзее - 6 января 2017

    
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