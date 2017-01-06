06.01.17 - 13:30
Завершено
Кёнигзее
1
С.Павличенко
2
Р.Палик
3
В.Киндль
Одиночники - Мужчины • Финал
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Одиночники - Мужчины
Кёнигзее - 6 января 2017

    
30
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