Роман Репилов занял второе место на этапе КМ в Оберхофе

Роман Репилов по сумме двух попыток на этапе Кубка мира в Оберхофе уступил 0,040 секунды победителю немцу Феликсу Лоху, результат которого - 1 минута 26,130 секунды. Замкнул тройку еще один немец Анди Лангенхан (+0,127).

Еще один саночник из России Семен Павличенко (+0,505) показал седьмой результат, Максим Аравин (+0,897) стал 16-м, Александр Горбацевич (+0,959) – 18-м, Степан Федоров (+1,091) – 21-м.

Репилов – трехкратный призер чемпионата мира-2017.

Календарь и результаты Кубка мира по санному спорту

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