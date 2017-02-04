Imago

Роман Репилов занял второе место на этапе КМ в Оберхофе

Репилов занял второе место на этапе КМ
Р-Спорт

19 мин. назад

Русский саночник разбавил немецкий подиум.

Роман Репилов по сумме двух попыток на этапе Кубка мира в Оберхофе уступил 0,040 секунды победителю немцу Феликсу Лоху, результат которого - 1 минута 26,130 секунды. Замкнул тройку еще один немец Анди Лангенхан (+0,127).

Еще один саночник из России Семен Павличенко (+0,505) показал седьмой результат, Максим Аравин (+0,897) стал 16-м, Александр Горбацевич (+0,959) – 18-м, Степан Федоров (+1,091) – 21-м.

  • Репилов – трехкратный призер чемпионата мира-2017.

Календарь и результаты Кубка мира по санному спорту

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи

02:36
Популярные видео
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 470 просмотров10 ч
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
 866 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться