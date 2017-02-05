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Сборная России заняла второе место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Первое место за Германией.
Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов стали вторыми в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе, показав время 2 минуты 21,695 секунды.
Победителями стали немцы Натали Гайзенбергер, Феликс Лох и Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (2.21,465). Третье место заняли латвийцы Элиза Цауче, Инарс Кивлениекс и Оскарс Гудрамович/Петерис Калниньш (2.21,989).
- Следующий этап Кубка мира пройдет 18-19 февраля в южнокорейском Пхенчхане, где в 2018 году состоятся зимние Олимпийские игры.
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