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Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в заездах одиночек

Иванова выиграла этап Кубка мира в заездах одиночек
Eurosport

12 мин. назад

Российской саночнице не было равных после двух попыток.

Результат после двух заездов:

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648

2. Натали Гейзенбергер (Германия) – +0,046

3. Юлия Таубиц (Германия) – +0,262

  • Еще три россиянки Екатерина Батурина, Екатерина Катникова и Виктория Демченко заняли 12-е, 17-е и 19-е места соответственно.
  • Этап проходил в корейском Пхёнчхане.

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