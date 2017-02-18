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Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в заездах одиночек
Российской саночнице не было равных после двух попыток.
Результат после двух заездов:
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.33,648
2. Натали Гейзенбергер (Германия) – +0,046
3. Юлия Таубиц (Германия) – +0,262
- Еще три россиянки Екатерина Батурина, Екатерина Катникова и Виктория Демченко заняли 12-е, 17-е и 19-е места соответственно.
- Этап проходил в корейском Пхёнчхане.
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