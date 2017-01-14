14.01.17 - 11:00
Сигулда
Одиночники - Женщины • Финал
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Одиночники - Женщины
Сигулда - 14 января 2017

    
30
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