Роман Репилов принес России первую медаль

Роман Репилов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира с результатом 32,479 секунды.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (32,467), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (32,590).

Еще один представитель России Семен Павличенко стал четвертым (отставание +0,127), Степан Федоров – 11-м (+0,255), Александр Горбацевич выбыл в квалификации, заняв 19-е место.

Медаль лидера общего зачета Кубка мира Репилова стала первой для России на турнире.

В 2016 году все медали завоевали представители Германии. Лучший из россиян (Федоров) занял тогда десятое место, Павличенко – 12-е, Репилов – 13-е.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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