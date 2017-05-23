Мексиканка выиграла забег на 50 километров в сандалиях и юбке

22-летняя Мария Лорена Рамирес преодолела 50-километровую дистанцию за 7 часов и 3 минуты. Представительница коренного народа Мексики тараумара бежала без специальной подготовки в сандалиях из переработанных шин и юбке.

За победу Мария Лорена получила 6 тысяч песо (18 тысяч рублей).

Индейцы тараумара считаются одними из самых выносливых народов мира.

Ультрамарафон проходил через мексиканские горы, реки и сельскую местность.

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