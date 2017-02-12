AFP

Дана Уайт: «Флойд Мэйуэзер использует популярность Конора Макгрегора, чтобы люди не забывали о нем»

Уайт: «Мэйуэзер использует популярность Макгрегора, чтобы люди не забывали о нем»
Eurosport

14 мин. назад

Никак не наоборот.

Президент UFC прокомментировал слова Мэйуэзера о возможном бое с Макгрегором. «Флойд говорит о Коноре не случайно. Он сейчас не дерется и использует популярность Макгрегора, чтобы люди не забывали о нем», – заявил Уайт SportsIllustrated.

Ранее Макгрегор подтвердил, что бой с Мэйуэзером состоится в начале 2018 года.

  • Бюджет возможного боя между Макгрегором и Мэйуэзером оценивается в 1 млрд долларов.
  • Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.
  • Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
  • Последний бой Мэйуэзера состоялся в октябре 2016 года.

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