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Жермен де Рандами побила Холли Холм и стала первой чемпионкой UFC в полулегком весе

Де Рандами побила Холм и стала первой чемпионкой UFC в полулегком весе
Eurosport

39 мин. назад

Голландка победила единогласным решением судей.

Бой состоялся в Бруклине в рамках турнира UFC 208. Де Рандами выиграла титул в новом для компании полулегком женском дивизионе. Все судьи по итогам пяти раундов отдали ей минимальное преимущество 48:47.

  • В рамках вечера победили Андерсон Силва, Роналдо Соуза, Гловер Тейшейра, Дастин Порье и Ислам Махачев.

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