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Дана Уайт: «Бой с Флойдом Мэйуэзером? Сначала Конор Макгрегор должен провести четыре боя в UFC»

Уайт: «Бой с Мэйуэзером? Сначала Макгрегор должен провести четыре боя в UFC»
Eurosport

4 мин. назад

Против контракта не попрешь.

Президент UFC рассказал, почему бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером вряд ли состоится в ближайшее время. «Конор у нас на контракте и должен нам еще четыре боя. Неважно, о каком бизнесе речь, UFC или другом, контракт – не та вещь, которую просто разорвать. Если бой с Флойдом – то, что хочет Конор, то сначала ему необходимо провести четыре поединка в UFC. Проведи их, и можешь уходить из компании и делать все, что хочешь», – заявил Уайт BoxingScene.

  • Бюджет возможного боя между Макгрегором и Мэйуэзером оценивается в 1 млрд долларов.
  • Макгрегор приостановил карьеру и проводит время с подругой, которая ожидает ребенка.
  • Конор в 24 боях в ММА одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.
  • Последний бой Мэйуэзера состоялся в октябре 2016 года.

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