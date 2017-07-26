Universal Pictures представила тизер документального фильма о Коноре Макгрегоре

Компания Universal Pictures опубликовала в твиттере тизер документального фильма «Конор Макгрегор. Печально известный». Лента посвящена пути ирландца от безработного до титула чемпиона UFC.

В юности Макгрегор занимался футболом – играл за филиал «МЮ» в Ирландии. Парень считался талантливым и техничным, но выбрал единоборства. В юности Конор говорил, что ему просто больше нравилось драться, чем пинать мяч, но теперь легенда звучит иначе: 27-летний боец уверяет, что бросил футбол, «потому что футбол – для девочек».

Ближайший бой Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 26 августа. В нем чемпион UFC сразится по правилам бокса с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейуэзером.

Бойцы заработают порядка 100 миллионов долларов каждый за поединок.

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