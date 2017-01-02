Крепостной театр. Что не так с детскими боями в Чечне

В школе дерутся более-менее все. В первом классе или в пятом, в кабинете или в столовой, на перемене или после уроков – неважно. Повод может быть любым – от оскорбления до обычного желания доказать одноклассникам, что ты круче. Никакой защиты, естественно, нет: дали по носу, потекла кровь, разняли.

Правил у этих драк тоже не существует: если надо, будут бить одного вдвоем или втроем. Разделение на весовые категории – совсем чушь: толстяк легко может отхватить лещалити от ребенка, который жмет на весах в полтора раза меньше, но пару лет ходит на рукопашный бой или каратэ.

Самые красивые драки попадают в YouTube. Самые жестокие избиения – в ток-шоу на федеральных каналах.

Лицемерно говорить о том, что файтинг без шлемов и накладок в восемь-десять лет – нонсенс. Смотреть бои в Чечне и видеть реакцию на них было противно совсем по другим причинам.

1) Зрителей держали за идиотов. Дети не знают, что такое показательные выступления: они вышли мочить друг друга по-настоящему. Удары по печени, хуки в челюсть, убийственные (для их возраста) фронткики в грудь – всё это соответствовало духу ММА. При этом отец проигравшего ребенка в разговоре с журналистом специально попросил называть эти схватки показательными. Вполне понятно, почему: если говорить о реальных боях, то у организаторов могут быть реальные проблемы.

2) Взрослые эксплуатировали детей. Очевидно, продюсерам боев надоело наблюдать за тем, как мускулистые парни с волосатой грудью уходят от ударов и работают от защиты. Дети так не умеют: за 15 секунд они обрушивают на противника больше ударов, чем их подросшие коллеги – за раунд. Когда такое происходит на перемене, подходит учитель, растаскивает ребят по разным углам, а потом половину урока объясняет, почему нельзя драться. Здесь все было иначе: диктор профессионально и артистично объявлял имена участников, зрители аплодировали, а в глазах парней сверкала ярость. Они знали, что судья остановит бой только в крайнем случае: взрослые должны насладиться огненным зрелищем.

3) Детские бои устраивались во многом ради того, чтобы обрадовать человека, у которого дома теперь сразу три чемпионских пояса. Адам, Эли и Ахмат годами занимаются единоборствами, но им подогнали мешков: кто-то из оппонентов знает про ММА шесть месяцев, кто-то – год, но все были намного слабее трех фаворитов. Получился крепостной театр – барин захотел убедиться, что его дети самые сильные, и ему это обеспечили, показав победы в федеральном эфире.

Но самое отвратительное – история с Федором Емельяненко. Президент союза смешанных боевых единоборств России выложил в инстаграме очень корректный и разумный пост, в котором заметил, что такие бои, во-первых, нельзя проводить, а во-вторых, нельзя показывать на всю страну. В ответ великий чемпион получил порцию гнили: его назвали петухом, обвинили в подлости и даже предложили извиниться. Если вы думаете, что в Чечне вступились за сами бои, то вы ошибаетесь: там защищали Адама, Эли и Ахмата, которых заподозрили в неправильных победах. Люди, забыв о гордости, выслуживались перед человеком, воспитавшим этих бойцов.

Поток схлынул только после того, как этого потребовал лично президент России. Сначала замолчал отец чемпионов, а затем из инстаграма пропали посты его свиты. Емельяненко просто оставили в покое, никаких извинений он не услышал – и, видимо, должен быть рад даже такому исходу.

Страшно представить, что бы произошло, если бы должность Федора занимал человек без титулов и репутации богатыря. Скорее всего, его бы не только заставили умолять о прощении, но и свозили на экскурсию в лес: там пересматривать свои взгляды на детские бои гораздо проще.

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