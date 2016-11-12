«Она проиграла даже бой с тенью». Почему Ронда Роузи больше никогда не станет великой

«Я сидела и думала, что теперь я ничто. Хотелось убить себя. Я думала, что теперь всем будет насрать на меня», – говорила Ронда Роузи в марте. Она пришла на шоу Эллен спустя четыре месяца после первого поражения в UFC и расплакалась. Ведущая дала бывшей чемпионке платочек, та протерла лицо (даже не коснулась глаз, просто промокнула толстенькие щечки) и продолжила нести сопливый бред. «Я подняла глаза, увидела своего парня, Трэвиса, и поняла, что должна родить ему детей. Я должна оставаться живой».

Зал захлопал, Ронда снова провела салфеткой по щекам и заключила: «Я верю, что лучшее приходит после плохого. Надо учиться на важных ошибках. Может быть, не всегда стоит побеждать? Я должна стать примером, что не нужно сдаваться. В этом моя миссия. Я до сих пор непобежденная – это мой жизненный выбор».

Аплодисменты, выкрики «молодец».

Потом Эллен спросила у Роузи, кого та теперь планирует замочить. Ронда ответила: «Хочу драться с Холм!». Ведущая, словно обращаясь к залу, отреагировала в максимально подобострастном стиле: «Ух, бедняжка Холли». Снова хлопки и смех.

Тогда, в начале года, казалось, что Ронда скинет лишний вес (питалась фастфудом после поражения), плюнет на врачей (запретили драться на полгода), дождется Холм, вернется в октагон и секунд за 20 ушатает девушку, которая так унизительно вырубила ее хайкиком.

Из этого шорт-листа сбылся только первый пункт – Роузи быстро привела себя в форму и даже снялась в обнаженной фотосессии для Sports Illustrated. Те снимки так и не срезонировали, потому что Ронда, во-первых, уже позировала голой раньше, а во-вторых, ей зачем-то подрисовали купальник.

С боями все сложилось еще хуже. Реванша с Холли, видимо, не будет никогда. Холм отхватила сначала от Миши Тейт, а потом и от Валентины Шевченко. Файтинг с Мишей Тейт (историческое женское противостояние в ММА) тоже исключен: самая принципиальная соперница в карьере Роузи попала на удушающий от Аманды Нуньес.

В декабре Ронда проведет бой с бразильянкой (ноунейм по меркам UFC), а после него, скорее всего, завершит карьеру. Об этом Ронда сама сказала в начале ноября, посоветовав всему миру напоследок включить телевизоры во время UFC 207. Информацию подтвердил даже Дана Уайт, отметивший, что теперь Роузи будет сниматься в кино, а не размахивать ногами в клетке. Альтернативный вариант – рестлинг: клоунское представление для тех, кому надоел даже PlayStation.

Побег из ММА после драки с Нуньес будет логичным при любом раскладе: победа позволит Ронде уйти с титулом, а второе подряд поражение автоматически выключит ее из списка элитных бойцов. Но проблема в другом. По сути, американка уклонилась от главного файтинга в жизни – против Крис Жустино по прозвищу Киборг.

В 2011-м у Крис обнаружили станозолол – гормон, который способствует развитию вторичных половых признаков. Этот факт так возбудил Роузи, что она троллила Жустино вплоть до избиения от Холли Холм. Ронда называла Киборга «оно» и призывала посадить бразильянку в тюрьму за покушение на убийство, а когда дело доходило до обсуждения их боя, всегда сливалась и говорила, что Крис его недостойна.

Правда, параллельно Роузи отмечала, что без низвержения Киборга ее карьера будет неполноценной, но не давала конкретных обещаний. Главным препятствием для боя стал вес – Жустино заметно тяжелее Ронды, а экс-чемпионка дерется только в легчайшей категории.

Раньше Роузи была статуснее и спокойно издевалась над Крис, но теперь все наоборот. 31-летняя Жустино ворвалась в UFC и победила, а Ронда провела год между диваном, тренажерным залом и съемочной площадкой. Все идет к тому, что они так и не встретятся, причем исключительно по вине американки.

«Она не хочет сделать промежуточный вес, хотя начинала в этой категории. Она боится встретиться с настоящим бойцом. Я видела ее тренировку. Она боксировала с тенью на пляже и уступила даже ей», – глумилась Крис в мае. В октябре все стало еще серьезнее. Киборг написала длинный пост в фейсбуке, в котором раскритиковала решение UFC пустить Ронду на титульный бой после паузы в 12 месяцев.

«Лучшие интервью, лучшие спонсоры, лучшие промо для боев и свет софитов – даже весь этот маркетинговый бюджет не помог ей. Все увидели, что она не лучшая. Чемпионы не проигрывают так, как проиграла она в Австралии, и лучшие, однозначно, не пропускают год после таких выступлений», – с этим монологом Крис нереально не согласиться. В том же послании Жустино сравнила Роузи с Конором. Ирландец очнулся после провала и взял реванш, а пухлая американка утонула в депрессии.

Судя по перфомансу на шоу Эллен, Ронда уже сделала выбор: UFC на третьем месте, карьера в кино – на втором, семья – на первом. Это нормально для любой женщины, но недопустимо для великой чемпионки. Роузи больше не вдохновляет и не удивляет, поэтому болеть в декабре нужно за Аманду Нуньес: если она вырубит Ронду, это будет справедливо – так легенда разрушится окончательно.

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