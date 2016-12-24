Конор Макгрегор: «Я сломаю морду Мэйуэзеру»

Ирландец продолжил словесное мочилово, подписав в твиттере фото, на котором изображены он и Флойд: «Я разобью ему морду».

До этого последнее высказывание было за боксером, который сказал: «Я ***** [изнасилую] Макгрегора. Собираюсь выбить из него все дерьмо, когда увижу».

Конора поддержал президент UFC Дана Уайт. «Руки Мэйуэзера хрупкие, как арахис. Он должен обернуть их миллион раз, чтобы не сломать. Надеюсь, Флойд не попадется ему на улице. Не только Конор хочет надрать ему задницу. Его побьет каждый из 100 охранников», – цитирует Уайта The Sun.

Бюджет возможного боя между Макгрегором и Мэйуэзером оценивается в 1 млрд долларов.

После победы над Альваресом в ноябре Конор объявил о паузе в карьере.

Последний бой Мэйуэзера состоялся в октябре 2016 года.

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