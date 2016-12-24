Глава UFC Дэйна Уайт: «Следующим боем может стать Нурмагомедов – Макгрегор»

«Мы сейчас предельно сосредоточены на России, работаем над этим рынком. Прежде всего, по той причине, что из России выходит много талантливых бойцов и здесь много фанатов UFC.

В России есть боец по имени Хабиб Нурмагомедов, и он безумно популярен. Следующим боем может стать поединок Хабиба и Конора Макгрегора», – заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Макгрегор – обладатель пояса UFC в легком весе. На его счету 21 победа и 3 поражения. Ирландец выйдет на ринг не раньше мая 2017 года.

Нурмагомедов выиграл все 24 поединка (8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника).

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