AFP

Глава UFC Дэйна Уайт: «Следующим боем может стать Нурмагомедов – Макгрегор»

Уайт: «Следующим боем может стать Нурмагомедов – Макгрегор»
Eurosport

2 ч. назад

Ирландец получил непобедимого соперника, но не Мэйуэзера.

«Мы сейчас предельно сосредоточены на России, работаем над этим рынком. Прежде всего, по той причине, что из России выходит много талантливых бойцов и здесь много фанатов UFC.

В России есть боец по имени Хабиб Нурмагомедов, и он безумно популярен. Следующим боем может стать поединок Хабиба и Конора Макгрегора», – заявил президент UFC Дэйна Уайт.

  • Макгрегор – обладатель пояса UFC в легком весе. На его счету 21 победа и 3 поражения. Ирландец выйдет на ринг не раньше мая 2017 года.
  • Нурмагомедов выиграл все 24 поединка (8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника).

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