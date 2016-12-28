15 жгучих фото белорусской чемпионки, которая придет в рестлинг и всех загасит

Екатерина Ковалева – двукратная чемпионка мира по кикбоксингу (2015, 2016 гг). У белорусской девушки выдающиеся не только внешние, но и антропометрические данные (рост – 194 см, вес – около 100 кг). Катя подала заявку на просмотр в WWE и планирует выступать в профессиональном рестлинге, как это делает Тим Визе. Знакомьтесь.

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