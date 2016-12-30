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14 фото брутальной бразильской тетки, которая превратила лицо Ронды Роузи в мякиш
Аманда Нуниш – женщина серьезная.
В ночь с 30 на 31 декабря (мск) в Лас-Вегасе прошло очередное мероприятие UFC – UFC 207. В мэйнкарде три боя, главный из которых – возвращение Роузи на ринг после более чем годичного перерыва.
Соперницей Ронды стала вот эта прелестница.
- В июле 2016 года Аманда Нуньес стала первой открытой лесбиянкой среди чемпионов UFC.
- На счету Нуниш 13 побед в 17 боях в ММА (9 КО). Из четырех поражений дважды Аманду отправляли в нокаут.
- В последнем своем бою Нуниш победила Мишу Тэйт (сдача противника).
- Роузи проиграла Холли Холм в ноябре 2015 года и с тех пор не появлялась на ринге.
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