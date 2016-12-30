Eurosport
Горячее взвешивание, на которое Ронда Роузи нацепила покер фейс, а Нуниш – маску льва
Никто никого не перевесил.
В Лас-Вегасе пошла церемония взвешивания, предваряющая бой Ронды Роузи и Аманды Нуниш. Соперницы оказались одинакового веса (61,2 кг).
Трибуны с восторгом приветствовали Роузи, возвращающуюся на ринг после 13-месячного перерыва, а Нуниш попыталась напугать соперницу огромной маской льва.
- Бой Роузи и Нуниш пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 30 на 31 декабря.
- На счету Нуниш 13 побед в 17 боях в ММА (9 – нокаутом). Летом бразильянка стала первой открытой лесбиянкой среди чемпионов UFC.
- Роузи выиграла первые 12 боев (3 – нокаутом) в ММА, но после поражения от Холли Холм 15 ноября 2015 года не выходила на ринг.
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