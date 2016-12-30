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Горячее взвешивание, на которое Ронда Роузи нацепила покер фейс, а Нуниш – маску льва

Горячее взвешивание, на которое Роузи нацепила покер фейс, а Нуниш – маску льва
Eurosport

21 ч. назад

Никто никого не перевесил.

В Лас-Вегасе пошла церемония взвешивания, предваряющая бой Ронды Роузи и Аманды Нуниш. Соперницы оказались одинакового веса (61,2 кг).

Трибуны с восторгом приветствовали Роузи, возвращающуюся на ринг после 13-месячного перерыва, а Нуниш попыталась напугать соперницу огромной маской льва.

  • Бой Роузи и Нуниш пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 30 на 31 декабря.
  • На счету Нуниш 13 побед в 17 боях в ММА (9 – нокаутом). Летом бразильянка стала первой открытой лесбиянкой среди чемпионов UFC.
  • Роузи выиграла первые 12 боев (3 – нокаутом) в ММА, но после поражения от Холли Холм 15 ноября 2015 года не выходила на ринг.

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