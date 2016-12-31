Аманда Нуниш нокаутировала Ронду Роузи в первом раунде

В главном бою шоу UFC 207 в легчайшем весе обладательница титула 28-летняя бразильянка Аманда Нуниш уничтожила экс-чемпионку Ронду Роузи в первом же раунде.

С самого начала Нуниш захватила преимущество в стойке, нанося тяжелые удары Роузи в голову и в корпус. Судья на 48-й секунде вмешался в одностороннее избиение американки, которая в состоянии грогги ничем не отвечала на атаку соперницы.

15 ноября 2015 года Роузи проиграла Холли Холм нокаутом, потерпела первое поражение в карьере и лишилась чемпионского пояса. С тех пор американка не выходила в октагон.

29-летняя Роузи заработала за бой 3 миллиона евро, ее победительница Нуниш – 200 тысяч долларов плюс долю от телевизионных прав.

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