AFP
Ронда Роузи получила за избиение 3 миллиона долларов, Нуниш – только 100 тысяч
Нокаутированная американка повторила рекорд Конора Макгрегора.
Вернувшаяся на ринг после 13-месячного перерыва Ронда Роузи заработала гарантированные 3 млн долларов за бой против Аманды Нуниш.
Эта сумма позволила американке повторить рекорд Конора Макгрегора, заработавшего 3 млн долларов за бой против Нейта Диаза на турнире UFC 202 в августе 2016 года.
Аманда Нуниш, отправившая Роузи в технический нокаут уже на 48-й секунде боя, заработала только 100 тыс долларов, передает Bleacher Report.
- По некоторым данным, Нуниш заработает больше: получит еще 100 тысяч за победу и премиальные за продажу телеправ.
- Роузи потерпела второе поражение кряду после 13 побед в 13 стартовых боях.
- На счету Нунес 14 побед и 4 поражения.
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