Дэйна Уайт: «Люди плакали после поражения Ронды Роузи»

«Безусловно, главный шок вечера – это поражение Ронды Роузи за 40 секунд. Это было какое-то безумие. Когда я вышел на ринг, люди плакали.

Все это время я был с Рондой. Она опустошена. Но она стала сильнее с момента боя с Холли Холм. Она расстроена, но ее поддерживают много людей. Думаю, в этот раз все будет лучше, чем после боя с Холм», – цитирует Уайта MMA Mania.

В пятницу Роузи провела первый за 13 месяцев бой и проиграла Аманде Нуниш за 48 секунд.

Несмотря на поражение, Ронда заработала 3 млн долларов, а ее соперница – только 100 тысяч плюс возможные бонусы.

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