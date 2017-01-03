Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил американцу Тони Фергюсону 190 тысяч евро за бой

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов через твиттер обратился к американцу Тони Фергюсону с предложением провести бой за временный титул UFC. Ради согласия соперника, который ранее отказывался выходить на поединок из-за контрактных разногласий с организацией, Хабиб пообещал выделить Фергюсону 190 тысяч евро из своего кармана.

«Эй, Тони, если UFC не хочет платить тебе, я заплачу тебе дополнительные 200 тысяч долларов. Давай проведем этот бой. Теперь у тебя нет оправданий», – написал Нурмагомедов.

Ранее появлялась информация, что схватка между американцем и россиянином может состояться 4 марта.

Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в смешанных единоборствах (24 победы).

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