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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил американцу Тони Фергюсону 190 тысяч евро за бой

Нурмагомедов предложил Фергюсону 190 тысяч евро за бой
Eurosport

Вчера в 19:46

У «орла» очень чешутся руки.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов через твиттер обратился к американцу Тони Фергюсону с предложением провести бой за временный титул UFC. Ради согласия соперника, который ранее отказывался выходить на поединок из-за контрактных разногласий с организацией, Хабиб пообещал выделить Фергюсону 190 тысяч евро из своего кармана.

«Эй, Тони, если UFC не хочет платить тебе, я заплачу тебе дополнительные 200 тысяч долларов. Давай проведем этот бой. Теперь у тебя нет оправданий», – написал Нурмагомедов.

  • Ранее появлялась информация, что схватка между американцем и россиянином может состояться 4 марта.
  • Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного боя в смешанных единоборствах (24 победы).

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