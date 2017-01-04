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Тролль из UFC весь бой прыгал, танцевал и издевался над соперником, а потом забрал чемпионский пояс

Тролль из UFC весь бой прыгал, танцевал и издевался над соперником, а потом забрал чемпионский пояс
Eurosport

16 ч. назад

Коди Гарбрандт выиграл титул в легчайшем весе.

Американский боец отобрал пояс у соотечественника Доминика Круза, победив его единогласным решением судей.

Гарбрандт весь бой издевался над соперником, несколько раз отправив его в нокдаун. Коди прыгал на ринге, делал танцевальные па и даже отжимался, пока Круз готовил атаку.

  • После завоевания титула Гарбрандт заявил, что готов подняться в весе ради боя с Конором Макгрегором.
  • На счету 25-летнего Гарбрандта 11 побед в 11 боях в ММА.

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