Тролль из UFC весь бой прыгал, танцевал и издевался над соперником, а потом забрал чемпионский пояс

Американский боец отобрал пояс у соотечественника Доминика Круза, победив его единогласным решением судей.

Гарбрандт весь бой издевался над соперником, несколько раз отправив его в нокдаун. Коди прыгал на ринге, делал танцевальные па и даже отжимался, пока Круз готовил атаку.

После завоевания титула Гарбрандт заявил, что готов подняться в весе ради боя с Конором Макгрегором.

На счету 25-летнего Гарбрандта 11 побед в 11 боях в ММА.

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